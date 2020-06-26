Стало известно, когда россияне смогут снова отправиться на отдых в Турцию

https://static.news.ru/photo/8e0f21a0-b7c5-11ea-83ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Турецкие курорты могут открыть для туристов из России уже во второй половине июля. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он отметил, что первыми для российских путешественников станут доступны страны СНГ, затем, скорее всего, Армения и Белоруссия.

Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты, — сказал Барзыкин в интервью Nation News.

Что касается авиарейсов в Европу, то, как считает вице-президент РСТ, это может произойти осенью. Однако, продолжил он, всё будет зависеть от того, будет ли вторая волна пандемии коронавируса. Если это случится, то путешествия россиянам придётся перенести на неопределённое время.

На территории, с которой вылетают, коэффициент заражённости должен быть не выше, чем в стране, куда прилетают. Думаю, что в начале сентября Европа будет поэтапно восстанавливаться, — уточнил Барзыкин.

При этом представитель РСТ подчеркнул, что считает первый месяц осени «очень оптимистичным прогнозом» открытия стран Шенгенской зоны.

25 июня стало известно, что Россия не вошла в число государств, для которых Европейский союз даст разрешение на въезд с начала июля. По словам источника в делегации одной из стран ЕС, такое решение принято в связи с тем, что «России нужно больше времени», так как коронавирус начал распространяться там позже, чем в европейских странах.

Еврокомиссия порекомендовала начать поэтапно открывать границы с 1 июля. Решение для каждой отдельной страны должно быть основано на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением COVID-19. Государствам — членам ЕС Еврокомиссия поручила до конца июня открыть внутренние границы.

Как писал NEWS.ru, ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в июле в России могут возобновить международные полёты. По его словам, надежда на это «ещё жива».