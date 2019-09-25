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Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, зачем НАТО направила танки к литовско-белорусской границе. По его словам, Белоруссия находится на пути войск Альянса к территории России.

Так эксперт в интервью RT прокомментировал прибытие танкового батальона армии США в литовский город Пабраде. Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в десяти километрах от её границы находятся...