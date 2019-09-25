Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новые санкции коснутся двух компаний и пяти их сотрудников.
Причиной новых мер он назвал сознательное участие компаний Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian) в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана, передаёт РИА
По мнению политика, санкции лишат иранский режим критически важных доходов.
Как писал News.ru ранее, президент Ирана Хасан Рухани с трибуны 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страна столкнулась с экономическим терроризмом со стороны Соединённых Штатов.