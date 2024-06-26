США ввели исключение на поставки российской нефти с «Сахалина-2» Минфин США: поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию выведены из-под потолка цен

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Поставки нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию выведены из-под потолка цен до 28 июня 2025 года, следует из принятого Минфином США документа. Как уточнили в ведомстве, лицензия не разрешает транзакции, которые были запрещены после введенных ограничительных мер против РФ.

Все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, <...> связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта «Сахалин-2», <...> разрешены до 00:01 по восточному времени 28 июня 2025 года, учитывая, что побочная продукция, добытая в рамках проекта «Сахалин-2», предназначена исключительно для импорта в Японию, — говорится в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен, введенный Западом на российскую нефть. Как говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале правовых актов, запрет действует до 31 декабря текущего года. Указ о применении специальных экономических мер российский лидер подписал 27 декабря 2022 года как ответ на ограничения со стороны западных стран.

До этого стало известно, что Афганистан рассчитывает добиться снятия ограничений на импорт российских нефтепродуктов, наложенных РФ в 2023 году. Эмират надеется на возобновление постоянных закупок, заявил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.