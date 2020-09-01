США создают аналог НАТО по соседству с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сформировать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе для того, чтобы «сдержать» амбиции Китая. С таким заявлением в ходе онлайн-дискуссии Форума американо-индийского стратегического партнёрства выступил заместитель госсекретаря Стивен Биган. Этой осенью Вашингтон хочет организовать встречу с участием представителей Индии, Японии и Австралии для разговора о будущем потенциального альянса. Однако не исключено, что эту инициативу будут преследовать те же проблемы, которые сейчас тревожат Североатлантический альянс.

Биган открыто заявил , что США хотели бы формализовать свои отношения с Индией, Японией и Австралией. Задача, по его словам, состоит в том, чтобы работать вместе на уровне регионального блока против «потенциальных вызовов со стороны Китая» и «создать критическую массу общих ценностей и интересов, что привлекло бы больше стран Индо-Тихоокеанского региона».

Индо-Тихоокеанский регион фактически лишён сильных многосторонних структур, — отметил дипломат. — У них нет ничего похожего на НАТО или Европейский союз. Я думаю, что самые сильные институты в Азии часто не являются достаточно инклюзивными, и поэтому, безусловно, у нас есть приглашение оформить такую ​​структуру.

Стивен Биган Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель главы Госдепа напомнил, что Североатлантический альянс начинал свою работу «с относительно скромных ожиданий», и даже ряд стран на первых этапах предпочёл нейтралитет членству в этом военном блоке. По словам дипломата, этой осенью США, Австралия, Япония и Индия должны провести встречу, которая может дать начало появлению нового альянса. Как ожидается, саммит пройдёт в Нью-Дели.

Индия как место проведения такого мероприятия выбрана не случайно. Сейчас она больше всего заинтересована в отправке уверенного сигнала китайской стороне: на границе государств по-прежнему неспокойно. В ночь с 29 на 30 августа Индия обвинила Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в «провокационных перемещениях с целью изменения статус-кво» в Ладакхе. В частности, согласно оценкам Нью-Дели, индийские вооружённые силы (ВС) предотвратили вылазку китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо.

В ответ пресс-служба НОАК заявила, что ВС Индии «подорвали консенсус, достигнутый на предыдущих многоуровневых переговорах между двумя сторонами, снова предприняв незаконную попытку пересечь линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь». Это и вызвало напряжённость на границе, сообщил официальный представитель боевого командования Западного военного округа НОАК, старший полковник Чжан Шуйли. Официальный Пекин считает, что инцидент ударил по территориальному суверенитету КНР и «подорвал мир и стабильность» в Ладакхе.

Масштабного вооружённого столкновения, которое в этом году уже потрясло этот район, между войсками Китая и Индии зафиксировано не было. Однако вполне вероятно, что стороны продолжат концентрацию сил вблизи пограничной зоны. НОАК уже, по некоторым данным, передислоцировала на аэродром по соседству с районом Ладакх новейшие истребители пятого поколения J-20.

Пограничные обострения, как кажется, могут только стимулировать создание военного блока в стиле НАТО по соседству с КНР. Тем более что Индия, Япония и Австралия близки в своих оценках китайской политики. Отчасти оформлению такого блока «помогает» и неспособность Североатлантического альянса «переключить» повестку на тему сдерживания КНР. Впрочем, если Индо-Тихоокеанский аналог НАТО и будет каким-то образом оформлен, этот альянс в случае переизбрания Дональда Трампа в ноябре этого года будет встречаться с теми же проблемами, что и Североатлантический: Биган уже заявил, что участники потенциально возможного объединения должны демонстрировать «такую же приверженность, как и США». Это означает, что вопрос финансовых затрат будет в приоритете.