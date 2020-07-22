США решили закрыть консульство страны в Ухани

Американские власти приняли решение не возобновлять работу консульства США в китайской Ухани. Его работа была приостановлена в январе из-за распространения коронавируса.
Как
Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Об этом 22 июля сообщил в соцсети главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь. Отмечается, что консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами. Китай призвал Вашингтон исправить данную ошибку. В противном случае Пекин обещает «принять меры».
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