США решили закрыть консульство страны в Ухани

https://static.news.ru/photo/d0b53c16-cc32-11ea-b68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Jun/Global Look Press

Американские власти приняли решение не возобновлять работу консульства США в китайской Ухани. Его работа была приостановлена в январе из-за распространения коронавируса.

Как сообщает Associated Press, такой шаг власти США объясняют стремлением предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР. Ранее китайский МИД заявил, что власти США потребовали закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь тогда сообщил, что власти страны примут необходимые меры, если Вашингтон не откажется от своего требования. В Госдепартаменте США объяснили, что приняли решение о закрытии консульства КНР в Хьюстоне с целью защиты интеллектуальной собственности и личных данных американцев.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. Об этом 22 июля сообщил в соцсети главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь. Отмечается, что консульство в Хьюстоне — одно из шести дипломатических представительств КНР в США. Ещё пять расположены в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В китайском МИД подтвердили сведения о требованиях со стороны США. В КНР это назвали политической провокацией, нарушением международного права и консульского договора между странами. Китай призвал Вашингтон исправить данную ошибку. В противном случае Пекин обещает «принять меры».