США разместили новую атомную подлодку на территории азиатской страны Yonhap: атомная подлодка USS Missouri ВМС США прибыла в Южную Корею

Фото: US Navy

Американская атомная подводная лодка с ядерной силовой установкой на борту прибыла в южнокорейский портовый город Пусан, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны республики. В Сеуле отметили, что этот шаг «укрепит сотрудничество в сфере усиления совместной обороноспособности».

По данным ВМС Южной Кореи, ранее в тот же день ударная подводная лодка класса Virginia USS Missouri (SSN-780) вошла на ключевую военно-морскую базу в Пусане, в 320 километрах к юго-востоку от Сеула, — говорится в сообщении.

Атомные подлодки располагают на территории страны в преддверии пуска межконтинентальной баллистической ракеты со стороны КНДР. В Управлении национальной безопасности Южной Кореи считают, что это произойдет в декабре. Ранее атомная подлодка ВМС США Santa Fe типа Los Angeles уже прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо.

Также сообщалось, что атомная подлодка ВМС США класса Ohio была размещена в зоне оперативной ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил. Она включает в себя Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Точное место дислокации подлодки не сообщалось.