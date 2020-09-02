США прогнозируют появление баз Китая в Таджикистане

Китай изучает возможность строительства новых военных объектов за границей, в том числе в Центральной Азии. Так, база Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может появиться в Таджикистане. Об этом говорится в новом ежегодном докладе Пентагона, который посвящён военной мощи КНР. Тем временем западные исследователи утверждают, что кризис вокруг нового коронавируса действительно создал в центрально-азиатском регионе такую ситуацию, при которой борьба глобальных игроков за него может обостриться.

В докладе американского оборонного ведомства, который был направлен на рассмотрение Конгресса, говорится, что Китай, «вероятно, рассматривает Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединённые Арабские Эмираты, Кению, Сейшелы, Танзанию, Анголу и Таджикистан в качестве мест для размещения военно-логистических объектов НОАК».

Глобальная сеть военной логистики НОАК может помешать американским военным операциям и обеспечить гибкость для поддержки наступательных операций против Соединённых Штатов, — уверены авторы доклада.

В американском ведомстве считают, что китайское командование намеревается сформировать полномасштабную базовую инфраструктуру и логистику за рубежом, чтобы НОАК имела ресурсы «осуществлять проекцию военной силы и поддерживать её на больших дистанциях». В США полагают, что прочный фундамент для подобной экспансии создают торгово-инвестиционные проекты КНР в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

По оценкам экспертов Пентагона, Пекин «будет стремиться создать к середине столетия вооружённые силы (ВС), равные американским или в некоторых случаях превосходящие» их или войска «любой другой глобальной державы, которую КНР рассматривает как угрозу».

КНР за последние два десятилетия мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать НОАК практически во всех секторах, — отмечается в докладе.

Wu Xiaoling/Xinhua/Global Look Press

К примеру, китайские войска, как говорится в отчёте, уже превзошли американские в таких областях, как кораблестроение, программа обычных баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, интегрированные средства противовоздушной обороны.

КНР обладает одними из крупнейших в мире силами, состоящими из современных систем «земля — воздух» большой дальности, включая произведенные в России С-400, С-300, а также отечественные системы. Это формирует часть её мощной и эшелонированной интегрированной архитектуры ПВО, — отмечают в американском оборонном ведомстве.

Выступая несколько дней назад в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи, министр обороны Марк Эспер отметил, что китайские глобальные амбиции включают обеспечение присутствия в таких регионах, как Африка, «для расширения возможности проецировать свою силу по всем направлениям во всем мире».

Однако Центральная Азия как потенциальная сфера разрастания китайского присутствия беспокоит США не меньше. Это заметно по количеству посвящённой этой теме аналитики.