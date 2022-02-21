США призвали Зеленского перебраться во Львов

США призвали украинского президента Владимира Зеленского перебраться во Львов ради его же собственной безопасности. Об этом сообщает телекомпания ABC, не объясняя, чем именно вызвана такая рекомендация.

Также не указывается и срок, на который главе Украины предлагается переехать во Львов. Сам Зеленский в два часа ночи по киевскому времени обратился к соотечественникам в своём Telegram-канале. Он заявил, что Украина «никому ничего не должна» и «никому ничего не отдаст». Он также сказал, что признание независимости ЛНР и ДНР означает выход РФ из Минских соглашений.

Президент Украины сделал ряд заявлений касательно признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Киев настаивает на полноценной работе миссии ОБСЕ в Донбассе, отметил глава государства. Украина высказала приверженность политико-дипломатическому урегулированию и не поддаётся провокации. Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону, заключил украинский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев инициировал саммит «нормандской четвёрки». Также украинский лидер анонсировал созыв специального заседания ОБСЕ по поводу признания независимости донбасских республик.