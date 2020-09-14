США призвали привлечь к расследованию дела Навального больше стран

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выступает за привлечение широкого круга стран к тщательному расследованию случившегося с Алексеем Навальным. Берлин настаивает, что на российского оппозиционера была совершена атака с использованием нервно-паралитического яда.

Мы обеспокоены тем, что происходит. В связи с этим отравлением необходимо провести тщательное и полное расследование. США выступают за то, чтобы большое число стран участвовало в нём. Результаты расследования должны позволить установить, каким образом Навальный был отравлен, как яд попал в его организм. Также следствие должно позволить понять, как вообще могут происходить подобные события​, — сказал шеф американской дипломатии в интервью радиостанции France Inter.

Оппозиционный политик потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Первые два дня он находился в реанимации омской больницы, куда был экстренно доставлен. Российские врачи заявили, что причиной внезапного ухудшения здоровья Навального стало нарушение обмена веществ.

Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия.

Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что пока не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было.

NEWS.ru писал, что 7 сентября Навального вывели из комы, немецкие медики сообщили, что состояние пациента улучшилось.