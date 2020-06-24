США призвали Палестину изучить «сделку века», отчуждающую её земли

https://static.news.ru/photo/fb1d2734-b62f-11ea-869d-fa163e074e61_660.jpg Келли Крафт Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала руководство Палестины внимательно изучить план мирного урегулирования конфликта с Израилем, предложенный ранее Вашингтоном. Он предусматривает передачу еврейскому государству части палестинских земель и лишение Палестины армии.

Не отвергая тяжёлый труд, проделанный миротворцами за прошедшие годы, думаю, мы все согласимся с тем, что прошлые попытки не приблизили стороны к миру. Потрачено бесчисленное количество долларов на международные конференции, а также резолюции ООН и заявления по данному вопросу. Но реального прогресса мало. Мы призываем руководство Палестины внимательно изучить наше видение и взаимодействовать с нами, — сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию.

Крафт при этом подчеркнула, что Штаты не собираются никому навязывать своё видение разрешения ситуации, а лишь приглашают к диалогу.

Свой план по палестино-израильскому конфликту американцы представили в январе 2020 года. Он известен как «сделка века». Согласно ему, Иерусалим признаётся единой и неделимой столицей Израиля, также еврейское государство получает возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Кроме того, США предлагают создать демилитаризованное палестинское государство, лишённое контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран этот план отвергли как противоречащий предыдущим решениям ООН.

Согласно плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, в состав территории, выделенной для создания арабского государства, входил сектор Газа. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется организацией ХАМАС, которую Израиль считает террористической и периодически проводит в регионе зачистки. Ещё одной важнейшей сферой разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире является статус Иерусалима.

Резолюция Генассамблеи ООН № 181 предполагала, что будущее Иерусалима под свой контроль возьмёт международное сообщество. Однако в результате Арабо-израильской войны (1947–1949) Иерусалим был разделён между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией, которая позже аннексировала Палестину вместе с восточной частью Иерусалима.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим и объявил свой суверенитет над объединённым городом. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают этого акта.

На днях Израиль объявил о намерении распространить свой суверенитет на поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал еврейское государство отказаться от этих планов, писал NEWS.ru.