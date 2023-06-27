США попытались вербовать российских дипломатов в ООН Зампостпреда: спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов постпредства России в ООН

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Американские спецслужбы совершают попытки вербовки российских дипломатов, работающих в постоянном представительстве РФ при ООН. Об этом сообщила на заседании комитета по сношениям со страной пребывания заместитель постоянного представителя РФ при организации Мария Заболоцкая. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в числе прочего США используют контекстную рекламу в социальных сетях, поисковых системах и видеохостингах для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР.

Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов, — сказала Заболоцкая.

Она также добавила, что для привлечения к сотрудничеству с ФБР американские специалисты используют даже агитационные листовки, которые регулярно расклеиваются у постпредства, его жилого комплекса и по маршрутам следования дипломатов до места работы. Также представители США совершают вербовочные подходы к сотрудникам на улице и в аэропорту.

По словам Заболоцкой, подобные действия нарушают Соглашение о центральных учреждениях ООН и статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающую, что «государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций представительства».

Ранее посольство России в США назвало провокацией создание ЦРУ русскоязычного Telegram-канала. От имени сотрудников американской разведки в нем предлагают сотрудничество россиянам, имеющим доступ к высшему руководству страны. Канал был создан 16 мая. В нём напрямую говорится, что цель ресурса — вербовка россиян.