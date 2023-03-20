США объявили о новом пакете помощи Украине, которой станет меньше Блинкен: США выделят новый пакет военной помощи Украине на $350 млн

Фото: US Army

США выделят Украине 34-й пакет военной помощи на $350 млн, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Киеву поставят дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые средства и речные катера. Прошлый пакет американской помощи ВСУ, о котором госсекретарь США объявил 3 марта, оценивался в $400 млн.

В соответствии с полномочиями, делегированными президентом США Джо Байденом, я санкционирую 34-ю поставку американских вооружений и техники для Украины на сумму $350 млн, — заявил госсекретарь США.

Предыдущий пакет помощи на $400 млн, помимо тех же боеприпасов для реактивных установок залпового огня, 155-миллиметровых гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, включал еще и саперное оборудование, а также средства на техобслуживание ранее уже поставленной техники и обучение украинских военных.

24 февраля Пентагон объявил о выделении Украине пакета помощи на $2 млрд, в который, помимо прочего, вошли дроны CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20 и оборудование для обнаружения БПЛА и средств РЭБ. Этот пакет выделят по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что предполагает поставку вооружений не с американских складов, а их закупку у производителей, что займет больше времени.