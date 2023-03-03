Названо содержание американского пакета военной помощи Украине на $400 млн Блинкен: Пентагон предоставит Украине ракеты HIMARS, гаубицы и БМП Bradley

Фото: defense.gov

Соединенные Штаты Америки выделят Украине военную помощь на сумму $400 млн, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госсекретаря Белого дома Энтони Блинкена. Этот пакет станет 33-м, который США предоставляют Украине из запасов Пентагона.

В помощь включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, а также бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.

Отдельная статья расходов будет связана с обучением украинских войск по пользованию предоставленным оборудованием. Также из этих средств будет возмещаться техническое обслуживание вооружений.

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, США потратили на поддержку Киева $50,8 млрд, что превышает расходы страны на военную кампанию в Афганистане с 2001 по 2010 год в $43,4 млрд. Политолог Алексей Малинин заявил, что опубликованные Кильским институтом мировой экономики расчеты военных расходов Пентагона не учитывать весь объем поддержки, которую получает Киев. Например, ученые могли обойти вниманием стоимость разведданных, которые НАТО регулярно передает ВСУ.