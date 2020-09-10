США и НАТО проведут военные учения с участием десяти стран

https://static.news.ru/photo/27ba0068-f385-11ea-9283-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Противоракетные учения Formidable Shield с участием Военно-морских сил Соединённых Штатов и их союзников по НАТО пройдут в 2021 году в Европе. Об этом 10 сентября заявил директор агентства по ПРО Минобороны США Джон Хилл.

В учениях примут участие представители 10 стран и десятки военных кораблей. Хилл подчеркнул, что проведение подобных манёвров важно для обеспечения координации противоракетных усилий союзников по Североатлантическому альянсу, передаёт ТАСС.

Учения Formidable Shield проводятся раз в два года. В 2019-м они проходили у берегов Шотландии, в них приняли участие США, Канада, Великобритания, Франция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды и Норвегия. Германия и Бельгия присылали своих штабных офицеров. В манёврах тогда задействовали 13 кораблей, в том числе эсминцы, вооружённые противоракетами SM-3, а также более 10 самолётов и 3,3 тысячи военнослужащих.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская сторона предложила НАТО снизить число военных учений во время пандемии COVID-19, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений. Однако западные партнёры не восприняли эту идею. По его словам, Североатлантический альянс пока не готов к совместной работе, которая укрепила бы стабильность в регионе. Он добавил, что Москва предлагала отвести районы учений вглубь от линии соприкосновения РФ и НАТО, согласовать минимально допустимые дистанции сближения кораблей и самолётов, снизить интенсивность учений и другой деятельности, писал NEWS.ru.