Шойгу: Россия предложила НАТО снизить число учений в пандемию

https://static.news.ru/photo/f0e28c5c-5b07-11e9-a01b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российская сторона предложила НАТО снизить число военных учений во время пандемии COVID-19, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений. Однако западные партнёры не восприняли эту идею.

Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений. Эти инициативы по-прежнему актуальны. Однако в Брюсселе они воспринимаются негативно, — отметил министр.

По его словам, Североатлантический альянс пока не готов к совместной работе, которая укрепила бы стабильность в регионе.

Он добавил, что Москва предлагала отвести районы учений вглубь от линии соприкосновения РФ и НАТО, согласовать минимально допустимые дистанции сближения кораблей и самолётов, снизить интенсивность учений и другой деятельности, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru,Соединённые Штаты проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Министр обороны страны Марк Эспер уточнил, что речь идёт об «усилении сдерживания России и укреплении Североатлантического альянса», и добавил, что США перебрасывают «много войск» дальше на восток, поближе к границам РФ. Представители американских ключевых стран-союзников одобрили такое решение, утверждает он.