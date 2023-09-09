США и ЕС хотят поддержать создание нового транспортного коридора из Индии США и ЕС намерены поддержать новый транспортный коридор Индия — Ближний Восток

Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и страны ЕС собираются поддержать расширение транспортного коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими государствами, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Ожидается, что этот проект будет сдерживать растущее влияние Китая в Арабском мире.

США и ЕС намерены поддержать развитие нового морского и железнодорожного коридора, соединяющего Индию с Ближним Востоком и за его пределами, — инфраструктурного проекта, пересекающего Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, который может бросить вызов экономическому влиянию Китая в регионе, — говорится в материале.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что коридор будет способствовать развитию торговли и увеличению поставок энергоресурсов. По его мнению, проект будет соответствовать высоким стандартам и окажется привлекателен для других стран.

Как сообщалось ранее, США, Индия, Саудовская Аравия и некоторые другие страны в течение нескольких месяцев обсуждают возможность строительства железных путей между странами Ближнего Востока, а также развитие портовой инфраструктуры, которая предназначалась бы для транспортировки грузов между этими государствами и Индией.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия планирует создавать новые цепочки поставок и разрабатывает план по созданию транспортного коридора «Север — Юг» для связи Европы и Индии через Иран. Такой маршрут нужен Москве, чтобы вести торговлю в обход Суэцкого канала и Средиземного моря, считают авторы издания. Создание этого транспортного коридора также не позволит США экономически изолировать Иран и Россию.