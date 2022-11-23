InfoBricks: Россия планирует создать транспортный коридор в Индию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия планирует создавать новые цепочки поставок — она разрабатывает план по созданию транспортного коридора «Север — Юг» для связи Европы и Индии через Иран, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на InfoBricks. Такой маршрут нужен Москве, чтобы вести торговлю в обход Суэцкого канала и Средиземного моря, считают авторы издания. Создание этого транспортного коридора также не позволит США экономически изолировать Иран и Россию.

Новый коридор позволит России и Ирану свести на нет попытки США изолировать их экономически, а также создать новый перспективный транзитный маршрут и альтернативу Суэцкому каналу, — пишет издание.

Эксперты отметили, что на данный момент США способны контролировать транзит товаров из Европы в Индию, так как маршрут, по которому они доставляются, пролегает либо через Атлантический океан, либо через Средиземное море и Суэцкий канал. Однако на маршруте транспортного коридора «Север — Юг» у Вашингтона нет явных союзников или стран — членов НАТО, поэтому его создание облегчит торговлю России и Ирана с Индией.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев ранее сообщил, что в нынешних реалиях российская сторона экстренно решила вернуться к созданию коридора «Север — Юг». Страны — участницы проекта надеются, что он обеспечит безопасность грузоперевозок, ускорит их и снизит стоимость. Он подчеркнул, что к середине следующего года будет сдана автомагистраль от российской границы до Баку, при том что новая автомагистраль Баку — Астара (самая южная точка Азербайджана, находится на границе с Ираном) уже сдана в эксплуатацию. Таким образом, путь от границы РФ до Ирана станет намного быстрее.