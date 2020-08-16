США хотят разместить ракеты средней дальности в Азиатском регионе

https://static.news.ru/photo/097e6fde-df86-11ea-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: raytheon.com

Американские власти планируют разместить ракеты средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, такие страны, как Япония, будут «хотеть и нуждаться» в таком виде оборонительных способностей. Он сообщил, что Соединённые Штаты хотели вести переговоры с азиатскими коллегами и союзниками «о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал», и о том, какие оборонительные возможности могут потребоваться в будущем «для защиты альянса».

Биллингсли также рассказал, что в США сразу по нескольким направлениям ведётся разработка гиперзвукового вооружения.

Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнёры будут защищены, и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу, — цитирует спецпредставителя Nikkei.

Ранее японские СМИ уже сообщали, что американская сторона начала консультации с Японией по поводу развёртывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако японские власти официально сведения о начале таких переговоров не подтверждали. Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер также высказывал намерение разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что американская армия может развернуть гиперзвуковые ракеты и ракеты средней дальности.