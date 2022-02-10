США доставили в Киев новую партию военной помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы стороны обсуждали дипломатические усилия, которые прилагаются в ответ на «угрозы со стороны России», написал украинский лидер в Twitter.

Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические мероприятия, принимаемые Украиной и НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации, —...