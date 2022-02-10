США доставили в Киев новую партию военной помощи

Министр обороны Украины Резников: Киев принял ещё два самолёта из США с военной помощью
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:28, 11 февраля 2022
Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Киев из-за океана доставили новую партию военных грузов. Среди американского оружия и вооружения оказались противотанковые ракетные комплексы Javelin, отметил он в Twitter.
Ещё две «птички» в Киеве! Javelin, гранаты и другие оборонительные боеприпасы для вооружённых сил Украины. Вес военной помощи от наших американских партнёров, которая была доставлена сегодня, — около 130 тонн. В общем, сейчас мы получили 15 «птичек» общим весом более 1200 тонн! — отмечается в его сообщении.
Резников указал, что это не последнее вооружение из Вашингтона, добавив в текст фразу «Продолжение следует».
Ранее стало известно, что страны-партнёры к 9 февраля оказали Украине военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд, она будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, ещё ряд стран рассматривают возможность предоставления Украине военной и финансовой помощи.