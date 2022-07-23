Spectator: Германия загнала себя в ловушку Путина из-за газа

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Англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для британского еженедельного журнала The Spectator написала, что Германия «попала в ловушку Путина» из-за антироссийских санкций. Автор материала при этом уточняет, что Берлин сам создал эту ловушку, из которой «нет легкого выхода». Она добавила, что общая мораль населения падает, а главной темой стали цены на энергоносители.

Из ловушки, созданной самой Германией, нет легкого выхода. Большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России, — заявила Хойер.

Она призвала немецкое правительство взять на себя ответственность за принятые решения по российским энергоресурсам и подготовить рядовых немцев к «суровой зиме».

Политика Германии в области энергетики и её нерешительность в отношении Москвы превратили Евросоюз в заложника России, написала ранее британская газета The Telegraph. В материале сказано, что крупнейшая экономика Европы попросила смягчить санкции, чтобы вернуть задержанную турбину «Газпрому». Автор материала отметил, что в случае прекращения поставок газа Берлину грозит сокращение экономики на уровне 6%. Несмотря на полученную турбину, по словам журналиста, объёмов газа «Северного потока» не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму.