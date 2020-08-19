Спецслужбы США обвинили власти Ухани в сокрытии информации о COVID-19

Власти китайской Ухани пытались скрыть информации о коронавирусе от руководства страны. Такую информацию распространили спецслужбы США.
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Утверждается, что спецслужбы США пришли в докладе к выводу, что власти Ухани и провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса нового типа, «пытались скрыть информацию от центрального руководства Китая». Отмечается, что по мнению Вашингтона, местные власти в Китае «часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий».
Как писал NEWS.ru, 24 июня президент США Дональд Трамп выдвинул новые названия коронавируса. В частности, глава американского государства предложил назвать вирус «Ухань» или «Кунг-флю». Известно, что Трамп по-прежнему считает КНР ответственной за начало эпидемии. Так, Вашингтон усматривает вину Пекина в вопросе сокрытия информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе, также выразив сожаление, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».
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