Спецслужбы США обвинили власти Ухани в сокрытии информации о COVID-19

https://static.news.ru/photo/25aca70a-e258-11ea-8fc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Global Look Press

Власти китайской Ухани пытались скрыть информации о коронавирусе от руководства страны. Такую информацию распространили спецслужбы США.

Об этом рассказала газета New York Times, со ссылкой на ознакомившихся с докладом спецслужб лиц.

Утверждается, что спецслужбы США пришли в докладе к выводу, что власти Ухани и провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса нового типа, «пытались скрыть информацию от центрального руководства Китая». Отмечается, что по мнению Вашингтона, местные власти в Китае «часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий».

Как писал NEWS.ru, 24 июня президент США Дональд Трамп выдвинул новые названия коронавируса. В частности, глава американского государства предложил назвать вирус «Ухань» или «Кунг-флю». Известно, что Трамп по-прежнему считает КНР ответственной за начало эпидемии. Так, Вашингтон усматривает вину Пекина в вопросе сокрытия информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе, также выразив сожаление, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».