https://static.news.ru/photo/687a5d2c-3f4f-11ea-83c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Спасатели в Армении помогли группе российских туристов из шести человек, застрявших в горах. Они находились в 13 км к востоку от села Ншхар, в 140 км от Еревана.

Люди попросили о помощи 24 января: одному из участников похода стало плохо. Отряд спасателей смог до них добраться на следующее утро.

25 января в 04:20 мск поисковые работы были возобновлены с участием спасателей Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. В 10:30 мск спасателям удалось добраться до экспедиции, — сообщает пресс-служба МЧС республики.

Ранее NEWS.ru писал, что 36-летний житель штата Орегон Джереми Тейлор оказался в снежном плену вместе со своей собакой. Его машина застряла в лесу. Мужчина и животное находились в ловушке в течение пяти дней. Изредка автолюбитель заводил двигатель, чтобы согреться. Спасатели, которые вытащили транспортное средство, сообщили, что американец и его пёс не пострадали, но были очень голодны. Дело в том, что за пять дней пленники съели только три пакетика острого соуса из ресторана Taco Bell.