Советник Трампа рассказал о сдавшихся Западу учёных из лаборатории Ухани

https://static.news.ru/photo/c1446980-c428-11ea-b92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что китайские учёные из лаборатории города Ухань сдались Западу и рассказали о происхождении коронавируса.

Они ещё не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы, — заявил Бэннон, сообщает The Daily Mirror.

Советник американского лидера подчеркнул, что с середины февраля китайские учёные «дезертируют из страны». По его словам, у США есть достаточно доказательств в виновности Пекина в эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что американская разведка вместе с британскими спецслужбами работает в сотрудничестве, пытаясь «построить очень тщательное юридическое дело». По его словам, это не займёт много времени.

Бэннон напомнил, что французские власти помогли построить институт в Ухани. Он убеждён, что у них остались системы мониторинга, после того как китайские власти отстранили их от проекта за некоторое время до открытия в 2017 году.

С момента вспышки коронавируса не утихают слухи об искусственном происхождении вируса. Утверждается, что китайские учёные якобы создали вирус в лаборатории, который случайным образом распространился по городу Ухань. В КНДР неоднократно опровергали эту информацию. Глава уханьской лаборатории Юань Жимин подчёркивал, что без его разрешения в здание «не может влететь даже комар». Кроме того, различные учёные во всём мире опровергали возможность искусственного создания коронавируса.

Президент США Дональд Трамп последовательно обвиняет Китай во вспышке пандемии. По его словам, китайские власти скрывали истинный масштаб эпидемии. Американский лидер считает, что они должны понести за это ответственность.

NEWS.ru писал что США обвинили Китай в попытке похищения наработок по вакцине от COVID-19. В Вашингтоне заявили, что КНР стоит за кибератаками, которым подвергаются американские учреждения, ведущие связанные с коронавирусом исследования.