Совбез ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:56, 27 февраля 2022
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Совбез ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине. Правилами предусмотрено, что заседание должно начаться в течение 24 часов с этого момента, сообщает РИА Новости.
СБ ООН постановляет созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для рассмотрения вопроса, — цитирует агентство резолюцию.
Россия 25 февраля наложила вето на резолюцию США и Албании, которая призывала к прекращению спецоперации РФ на Украине. Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюции Совбеза ООН, не имеют обязательной юридической силы.