Совбез ООН запросил проведение чрезвычайной спецсессии ГА по Украине

Мэр города Купянска в Харьковской области Геннадий Мацегора рассказал, как договорился с российскими военными о патрулировании улиц с российской армией. По его словам, это осуществляется вместе с местной полицией, сообщил Мацегора в видеообращении, опубликованном в Instagram.

По его словам, на телефон дежурной части поступил звонок, в котором командир батальона российский войск предложил начать переговоры, чтобы избежать штурма города «со всеми последствиями». Я принял решение участвовать в...