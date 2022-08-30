Соседи обвинили Норвегию в «энергетическом эгоизме» FT: Норвегию обвинили в эгоизме из-за решения ограничить экспорт энергии

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Планы Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии для защиты внутреннего рынка вызвали серьезную критику со стороны соседних стран. Они обвинили Осло в эгоизме и расколе европейского рынка. Об этом сообщает издание Financial Times.

Планы по ограничению экспорта электроэнергии для обеспечения безопасности снабжения внутри страны правительство Норвегии озвучило в начале августа. Данное решение сопосбно исключить дешевую норвежскую гидроэлектроэнергию из рынка электричества северных стран Европы. также это может привести к еще большему повышению цен. В результате элетросетевые компании Финляндии, Швеции и Дании призвали власти Норвегии пересмотреть такое решение.

В этих странах сочли планы Осло справиться с тяжелым энергетическим кризисом «опасным и эгоистичным шагом», подрывающим европейский рынок.

Норвегия станет первой страной в Европе, которая предпримет подобное в сфере электроснабжения. Это будет очень опасный и националистический шаг. Это чрезвычайно эгоистичное поведение, — сказал исполнительный директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.

Он также заявил, что после начала спеоперации на Украине Норвегия стала зарабатывать «огромные деньги». При этом сокращение экспорта электроэнергии поможет популистам «расколоть рынок и в итоге проиграют все». Руусунен добавил, что реализация указанным мер негативно отразится на имидже Норвегии.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что власти Норвегии не планируют снижать цены на природный газ для стран евросоюза, несмотря на энергетический кризис. Он отметил, что правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставки голубого топлива с фиксированной ценой ниже рыночной. Министр добавил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.