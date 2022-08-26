Норвегия отказалась снизить цену на газ для ЕС Глава Минэнерго Осланд: Норвегия не будет снижать цены на газ для ЕС на фоне энергетического кризиса

Фото: Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Власти Норвегии не намерены снижать цены на природный газ для стран Евросоюза, несмотря на энергетический кризис, заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете в интервью газете E24. Он напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка.

Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе. <...> Правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной, — сказал Осланд

Он добавил, что норвежская система оставляет возможность компаниям заключать контракты, исходя исключительно из экономических интересов.

Тем временем биржевая стоимость газа в Европе достигла €315 за один МВт-ч, обновив мартовский ценовой рекорд. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В переводе на американскую валюту показатели превышают 3300$ за одну тысячу кубометров.

Ранее Власти глава министерства энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что республика готова возобновить переговоры с «Газпромом» по поводу поставок газа. Политик уточнил, что София ожидает ответа от российской компании в ближайшее время. Проблема с топливом обострилась в стране с конца апреля, после того, как «Газпром» прекратил поставки из-за отказа оплачивать энергоресурсы в рублях.