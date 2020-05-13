Снявшего карантин мэра Черкасс заподозрили в сокрытии доходов

https://static.news.ru/photo/376471e6-953f-11ea-8b78-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Бондаренко Фото: chmr.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование против мэра города Черкассы Анатолия Бондаренко. Его уличили во внесении в декларацию о доходах недостоверных сведений.

Об этом сообщает агентство УНН. Ранее Бондаренко принял решение снять в Черкассах карантин. С 1 мая он разрешил работу магазинов, мастерских, рынков, летних площадок ресторанов. При этом в стране общенациональный карантин продолжает действовать.

Это привело к конфликту с центральной властью. В частности, президент Владимир Зеленский в своём видеообращении передал «отдельный пламенный привет» Бондаренко и предупредил, что такое решение об ослаблении карантина не останется без последствий. Главу государства поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков.

После этого полиция возбудила уголовное дело, Бондаренко проходит по нему свидетелем. Поведение президента мэр Черкасс сравнил с диктаторским, писал NEWS.ru