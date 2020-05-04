Политика

Мэр мятежных Черкасс назвал Зеленского диктатором

23:29, 04 мая 2020
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр 276-тысячного города Черкассы Анатолий Бондаренко, ослабивший карантин вопреки решению властей Украины, обвинил президента Владимира Зеленского в диктаторском поведении.

Сегодня нет никакой Верховной рады у нас, нет премьер-министра. Это всё Зеленский, это диктатура, — цитирует Бондаренко «МК».

По информации издания, 3 мая в ответ на ослабление карантина в Черкассах президент Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков направили в город войска Нацгвардии.

Как писал NEWS.ru, руководители Львова и Ивано-Франковска поддержали решение Бондаренко, призвали Киев предоставить больше самостоятельности регионам и потребовали прекратить преследование мэра Черкасс. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях