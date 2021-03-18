Сноуден рассказал об опасности, которую несёт пандемия коронавируса

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предупредил, что мировые правительства воспользуются пандемией коронавируса для создания «системы угнетения».

Об этом Сноуден рассказал в фильме-интервью «Убежище на месте» для американского молодёжного лайфстайл-журнала VICE. В премьерном эпизоде фильма Сноуден рассказывает о слежке за частными лицами и о будущем гражданских свобод в связи с политикой, которую проводят автократические режимы по борьбе с пандемией коронавируса.

По мере распространения жёстких авторитарных мер и введении чрезвычайного положения, мы не просто жертвуем своими правами, мы жертвуем и возможностью остановить скатывание в менее либеральный и менее свободный мир, — цитирует его «Новые Известия».

Сноуден заявил, что нет никакой уверенности в том, что со спадом первой, второй, шестнадцатой волны коронавируса, завоёванные авторитарными властями позиции будут покинуты.

Неважно, как они используются сейчас, но то, что строится сегодня в мире — это система угнетения, — резюмировал он.

Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе в США методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву. Однако в столице РФ он узнал, что в Вашингтоне аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.

В начале декабря сообщалось, что Сноуден планирует получить российский паспорт.

NEWS.ru писал, что 15 декабря адвокат Анатолий Кучерена обратился к избранному президенту США Джо Байдену с просьбой закрыть в США дело Сноудена.