Военным ВВС Индии запрещено состоять в группах мессенджера WhatsApp

https://static.news.ru/photo/ec1830fe-cc0e-11ea-b47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Global Look Press

Министерство обороны Индии запретило военным военно-воздушных сил страны состоять в группах в мессенджере WhatsApp. В индийской армии считают, что приложение обладает уязвимостью.

Военно-воздушные силы Индии (IAF) издали приказ, запрещающий членам состоять в группах в WhatsApp. Однако IAF разрешили индивидуальное использование приложения WhatsApp, — сообщил источник в Минобороны Индии журналистам РИА Новости.

Решение было принято на основе рекомендации группы реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации (CERT).

Руководство индийской армии не первый раз запрещает или ограничивает военнослужащих в использовании различных приложений. Ранее солдаты и офицеры должны были удалить со своих телефонов Tinder, Instagram, Facebook, PUBG и другие. Также под запрет попали 59 программ, которые ранее были внесены в запрещённый список правительства Индии. Среди них — TikTok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat. Эти приложения якобы имеют проблемы с безопасностью, а также через них возможна утечка персональных данных. Кроме того, ряд приложений «наносят вред суверенитету, целостности, обороноспособности, безопасности государства и общественного порядка».

В МВД Индии ранее запретили своим пользователям использовать социальную сеть Facebook.

NEWS.ru писал, что уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер порекомендовал федеральным властям не использовать мессенджер WhatsApp. Чиновник отметил, что при отправке сообщений программа получает метаданные, которые затем отправляются в Facebook.