СМИ: Ким Чен Ын в письмах Трампу называет его «ваше превосходительство»

Глава КНДР Ким Чен Ын в своих письмах президенту США Дональду Трампу обращается к американскому лидеру «ваше превосходительство». Об этом стало известно NKnews, в распоряжение которого попала расшифровка двух таких посланий.
По данным газеты, северокорейский лидер также
По данным телеканала, глава КНДР в письмах американскому лидеру использует витиеватые обороты, обращается к нему «ваше превосходительство» и сравнивает возможную встречу с ним со «сценой из фэнтезийного фильма». В одном из посланий он выразил надежду на то, что их дружба «приведёт к прогрессу в отношениях между КНДР и США».
Я также полагаю, что глубокая и особая дружба между нами будет действовать как волшебная сила, которая приведет к прогрессу в отношениях между КНДР и США и устранит все преграды, которые стоят перед нами на пути к изменениям, которых мы стремимся достичь, — пишет Ким Чен Ын Трампу.
По словам самого Вудворда, в письмах главы двух стран много говорят о «личной верности, которые могли бы произнести рыцари Круглого стола или, возможно, кавалеры». Журналист в своей книге «Ярость» отмечает, что в посланиях Трампа, несмотря на то что они довольно прямолинейны, также содержится много лести,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона придурком за его слова о письмах от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен