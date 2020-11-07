СМИ: Россия окажется проигравшей стороной в военном конфликте с Японией

https://static.news.ru/photo/e14447c6-20f0-11eb-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 防衛省 海上自衛隊 (Japan Maritime Self-Defense Force)/facebook.com

Издание «Военно-промышленный курьер» выпустило материал, в котором утверждается, что Россия в случае войны с Японией окажется проигравшей стороной.

В РФ не воспринимают Токио как значимую военную силу, утверждает автор материала. На обывательском уровне существует представление, что у японцев есть флот и «какие-то возможности», но при этом «вообще беспокоиться не о чем».

Издание отмечает, что у самолёта Mitsubishi А-2 и японской модификации американского истребителя F-35 практически нет конкурентов среди российской техники, кроме Су-35. Также Токио владеет преимуществом в самолётах дальнего радиолокационного обнаружения и ракетах «воздух-воздух».

Самое радикальное преимущество Япония имеет над Россией в области флота, уверяет автор. Японские эсминцы-вертолётоносцы способны конвертироваться в лёгкие авианосцы, а японские субмарины «боеспособны без оговорок».

Тихоокеанский флот РФ называется «просто несуществующей величиной» на фоне японских сил в регионе. Также газета напоминает, что Япония не обладает крылатыми ракетами для удара с кораблей по побережью и ядерным оружием, однако стремится компенсировать эти пробелы.

Количество разделяющихся материалов, которыми могут располагать японцы, позволяет им произвести сотни, если не тысячи ядерных боеприпасов, — подчёркивает автор статьи.

Ранее ВМС Японии спустили на воду первую подлодку нового типа «Тайгэй» («Большой кит»), что вызвало у японских пользователей Сети приступ гордости и хвастовства перед Россией, Китаем и Южной Кореей, передавал NEWS.ru.