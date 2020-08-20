СМИ: православный монастырь Хора в Турции может стать мечетью

https://static.news.ru/photo/99cc5b5c-e38a-11ea-9895-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Турецкие власти намерены превратить известный православный монастырь Хора в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

По его данным, построенный в 534 году монастырь Хора — один из самых символичных памятников эпохи византийских императоров Комнинов. Его храмы, среди которых церковь Святого Спасителя и другие постройки, известны своими фресками.

По данным издания «Газета.ru», монастырь превратят в мечеть с помощью тех же процедур, что собор Святой Софии в Стамбуле. Знаменитые фрески будут закрыты.

Православный монастырь Хора расположен в районе Фатих в Стамбуле. В 1511 году, после того как Константинополь был завоёван, его преобразовали в мечеть. В 1945 году монастырь получил статус музея.

Ранее NEWS.ru писал о том, что активисты запрещённого в России движения «Талибан» развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Турции. Они выкрикивали «Аллаху акбар». Британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри заявил, что следующими в соборе поднимут флаг активисты ИГ (запрещено в РФ).