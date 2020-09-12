СМИ: Лондон откажется от норм ЕС по правам человека

Власти Великобритании намерены отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Данный шаг правительства Бориса Джонсона может спровоцировать новый конфликт с Европейским союзом.
Об этом
В частности, речь идёт об отказе от исключений положений Закона о правах человека 1998 года. Это ударит по мигрантам и беженцам, которые потеряют возможность использовать законодательство, чтобы избежать депортации. С другой стороны, британские военные получат защиту от обвинений, которые связаны с их деятельностью за границей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый британский законопроект о внутренних рынках допускает нарушение двустороннего соглашения Лондона с Брюсселем об условиях выхода Соединённого Королевства из состава ЕС, а потому должен быть изменён. Об этом говорится в совместном заявлении координационной группы Европарламента по Brexit и лидеров политических партий ЕП.
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