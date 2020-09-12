СМИ: Лондон откажется от норм ЕС по правам человека

https://static.news.ru/photo/1329ffbe-f58c-11ea-8188-fa163e074e61_660.jpg Здание Парламента в Лондоне Фото: Steve Taylor/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Власти Великобритании намерены отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Данный шаг правительства Бориса Джонсона может спровоцировать новый конфликт с Европейским союзом.

Об этом сообщает газета The Telegraph. Издание отмечает, что власти готовятся ограничить действие законодательства в тех сферах, где судебные органы «перестарались» с его применением.

В частности, речь идёт об отказе от исключений положений Закона о правах человека 1998 года. Это ударит по мигрантам и беженцам, которые потеряют возможность использовать законодательство, чтобы избежать депортации. С другой стороны, британские военные получат защиту от обвинений, которые связаны с их деятельностью за границей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый британский законопроект о внутренних рынках допускает нарушение двустороннего соглашения Лондона с Брюсселем об условиях выхода Соединённого Королевства из состава ЕС, а потому должен быть изменён. Об этом говорится в совместном заявлении координационной группы Европарламента по Brexit и лидеров политических партий ЕП.