Европарламент требует от Великобритании изменить закон о внутренних рынках

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Новый британский законопроект о внутренних рынках допускает нарушение двустороннего соглашения Лондона с Брюсселем об условиях выхода Соединённого Королевства из состава ЕС, а потому должен быть изменён.

Об говорится в совместном заявлении координационной группы Европарламента по Brexit и лидеров политических партий ЕП, передаёт ТАСС.

Европарламент поддерживает главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье и заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, которые просят правительство Великобритании немедленно снять эти меры из законопроекта, самое позднее — к концу сентября, — гласит документ.

В заявлении отмечается, что если Лондон своим законопроектом или любым иным путём нарушит соглашение о выходе из состава ЕС, Европарламент не будет ратифицировать никаких других соглашений между Великобританией и Евросоюзом. Такой же политики ЕП будет придерживаться, если Соединённое Королевство просто пригрозит нарушить соглашение о выходе.

Как писал NEWS.ru, в июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правовых оснований для продления переговоров с Лондоном о торговом соглашении нет. Она добавила, что согласование деталей соглашения после октября 2020 года между ЕС и Лондоном также исключено, так как это потребовало бы более длительного пребывания Великобритании на едином рынке. Фон дер Ляйен напомнила, что премьер-министр страны Борис Джонсон категорически исключил такую возможность.