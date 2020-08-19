СМИ: Франция и ФРГ хотят реформировать ВОЗ

https://static.news.ru/photo/acdc1d94-e23c-11ea-a688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Германия и Франция предлагают реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы увеличить её полномочия и финансирование.

Стало понятно, причём не только в условиях нынешней пандемии, что ВОЗ не хватает возможностей выполнять свои задачи, — приводит Reuters выдержку из оказавшегося в его распоряжении официального документа.

ФРГ и Франция создали 10 реформ. Одна из них позволит экспертам ВОЗ «независимо расследовать и оценивать вспышки болезней в кратчайшие сроки». Эти поправки могут быть обсуждены в организации уже в середине ноября.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в КНР. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

С момента вспышки коронавируса не утихают слухи об искусственном происхождении вируса. Утверждается, что китайские учёные якобы создали вирус в лаборатории, который случайным образом распространился по городу Ухань. В КНДР неоднократно опровергали эту информацию. Глава уханьской лаборатории Юань Жимин подчёркивал, что без его разрешения в здание «не может влететь даже комар». Кроме того, различные учёные во всём мире опровергали возможность искусственного создания коронавируса.

NEWS.ru писал, что США обвинили Китай в попытке похищения наработок по вакцине от COVID-19. В Вашингтоне заявили, что КНР стоит за кибератаками, которым подвергаются американские учреждения, ведущие связанные с коронавирусом исследования.