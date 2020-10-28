Слуцкий прокомментировал планы США по развёртыванию новых ракет в Европе

https://static.news.ru/photo/68e4c35e-1958-11eb-b167-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы США развернуть новейшие ракеты в Европе провоцируют нестабильность. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал слова советника американского советника по нацбезопасности Роберта О’Брайена о возможном размещении новейших гиперзвуковых ракет, а также ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США в Европе.

Подобные безответственные и политизированные шаги — если США действительно пойдут на размещение своих ракет на территории европейских стран-союзников — чреваты новым ракетным кризисом, — цитирует его ТАСС.

Слуцкий напомнил, что Москва придерживается моратория на размещение российских ракет в регионах, сопредельных с европейскими границами, до тех пор, пока там не появятся американские ракеты. получается, что заявление О’Брайена в таком ключе звучит как вызов.

Как писал NEWS.ru, министр обороны США Марк Эспер на видеоконференции Атлантического совета заявил, что Соединённые Штаты намерены развернуть больше ракетных вооружений в Европе и Азии.

Глава Пентагона сообщил, что Китай в Индо-Тихоокеанском регионе развернул более тысячи ракет средней и меньшей дальности. Эспер, не вдаваясь в детали, упомянул, что «Россия тоже так сделала». Министр обороны в очередной раз обвинил Москву и Пекин в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).