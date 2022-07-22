Слуцкий осадил Шольца из-за критики по поставкам российского газа в Европу

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа являются очередной попыткой переложить вину за кризис в Европе на Москву. Он подчеркнул, что из-за бездумной антироссийской политики сдерживания появился дисбаланс на энергетических рынках. Политик добавил, что уже бесполезно призывать европейцев к стратегическому терпению.

Слова канцлера ФРГ — это очередная попытка переложить вину за кризис в Европе на Москву. Именно бездумная антироссийская политика сдерживания привела к дисбалансу на энергетических рынках, — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Он указал на то, что европейским государствам вообще не стоило бы рассуждать о надежности, так как они допускают «незаконное введение санкций, экспроприацию финансовых активов и омерзительную культуру отмены».

Бывший немецкий лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Она также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам.