Слуцкий назвал «фигурой речи» угрозу Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС

Председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий назвал фигурой речи угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу. Об этом политик сообщил NEWS.ru. По его словам, таким выражением белорусский лидер решил воспользоваться для красивого заголовка.

Лукашенко пока призывает одуматься горячие головы, выступающие за введение санкций против Белоруссии якобы за организацию миграционного кризиса на восточных границах ЕС. Пока призывает. Но и объясняет, что ответные меры могут быть весьма чувствительны для Евросоюза, — сказал Слуцкий.

Он добавил, что верный рецепт разрешения ситуации на белорусской границе дал президент России Владимир Путин в разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель — наладить прямой контакт с белорусской стороной для предотвращения гуманитарного кризиса. Брюсселю, по словам парламентария, нужно «признать ответственность за последствия насаждения демократии вместе с США в странах Ближнего Востока и Северной Африки» и за политику по смене режимов, мешающих гегемонии Запада.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. Он предупредил ЕС о готовности жёстко ответить на новые пакеты ограничений и призвал руководство Польши и Литвы «думать, прежде чем говорить».

На совещании с руководством Совета министров страны Лукашенко заявил, что прощать ЕС Белоруссия ничего не должна. Он добавил, что его не пугает то обстоятельство, что Польша может закрыть границу. Президент Белоруссии призвал защищать суверенитет страны.

Глава государства напомнил, что через Белоруссию идёт транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, причём в последнее время объёмы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.