Сильные ливни затопили дома и посевы в КНДР

https://static.news.ru/photo/0d794c70-dde3-11ea-a38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сильные ливни затопили 39 тыс. га посевов и повредили или разрушили 16 тыс. домов и других построек. Стихия повредила порядка 630 общественных зданий, десятки автодорог и мостов.

Самый большой ущерб зафиксирован в провинциях Канвондо, Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто. С начала августа там выпало порядка 800 мм осадков при годовой норме 960 мм, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Хванхэ-Пукто прорвало плотину, что привело к ещё более масштабным затоплениям. Там идут работы по ликвидации последствий стихии.

Накануне исследовательская группа при Университете Джона Хопкинса по Северной Корее сообщила, что наводнения на реке Курёнган могли повредить расположенный там ядерный комплекс Йонбён. По снимкам из космоса специалисты определили, что вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реактор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спутниковые снимки за последний год показывают «небольшую активность» в районе ядерного научно-исследовательского центра Северной Кореи в Йонбёне. При этом активность у ядерного полигона, считающегося закрытым, выходит за рамки простого поддержания порядка на территории.