https://static.news.ru/photo/988a3bca-d52f-11e9-a216-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Национальный совет Федерального собрания Швейцарии одобрил закон о предоставлении молодым отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорождённым. За инициативу проголосовали 129 парламентариев, против высказались 62.

В настоящее время новоявленные папы могут получить только один выходной. Теперь же у них будет право провести около 14 дней со своей семьёй. Расходы при этом лягут на государство. Финансироваться этот отпуск будет из пособий по потере дохода, для чего потребуется 230 млн швейцарских франков в год, отмечает « 360 ».

Сейчас отпуск по уходу за ребёнком для отцов есть практически во всех странах Евросоюза.

Ранее News.ru писал, что в России женщинам могут разрешить взять гибкий отпуск по уходу за ребёнком. Особенность инициативы заключается в том, что россиянки смогут выбрать продолжительность отпуска и, исходя из этого, им высчитают размер пособия.