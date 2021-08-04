Швеция забила тревогу из-за перспектив содержать афганских мигрантов

Шведский эксперт Маргарета Барабаш указала на экономическую опасность для Европы нового притока мигрантов из охваченного войной Афганистана. Oб этом сообщает Svenska Dagbladet.

Эскалация конфликта в Афганистане поставила страну на грань гуманитарной катастрофы. Барабаш отмечает, что свои дома покинули уже 270 000 афганцев. По ее словам, беженцы в первую очередь бегут в соседние государства, но и Европу не обойдет стороной этот кризис. Эксперт отмечает, что разногласия среди членов Евросоюза по вопросу миграции ставит под сомнение возможность выработать единую стратегию решения данного вопроса. В первую очередь это связывается с тяжелым давлением на экономику и бюджетный дефицит стран где принимают беженцев.

Как сообщалось ранее, после вывода войск коалиции во главе с США в Афганистане начали активно действовать боевики группировки «Талибан» (запрещена на территории РФ). Боевики уже захватили ряд крупных районных центров страны, где проводят политику террора против гражданского населения. Известны случаи расправы над мирными людьми. Официальное правительство и армия страны ведут боевые действия и удерживают большую часть страны. Международное сообщество призывало к мирному разрешению конфликта.