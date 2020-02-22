Манёвры на границе США и Мексики предложил провести лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на американские учения по отражению ядерного удара России.
Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения, — цитирует его РИА Новости.
Жириновский добавил, что ему интересно, как на это отреагирует Вашингтон.
Напомним, что Минобороны США провело учения, в которых отрепетировало действия военных во время возможной ядерной атаки России по странам НАТО. Представитель Пентагона отметил, что Соединённые Штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках и в том числе поэтому было принято решение о модернизации оружия США.
Как писал NEWS.ru, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории РФ.
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