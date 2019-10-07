https://static.news.ru/photo/20325fe8-e8fa-11e9-8e34-fa163e074e61_660.jpg Рэнди Цукерберг Фото: Chris Delmas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сестра основателя Facebook, предпринимательница Рэнди Цукерберг посетила Synergy Global Forum, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Она опубликовала в своём Instagram фотографию на фоне Зимнего дворца и подписала её фразой: «из России с любовью!». Родственница Марка Цукерберга также отметила, что уже несколько дней исследует этот «великолепный город».

Один из подписчиков в комментариях под снимком написал, что в молодости изучал кириллицу.

Так круто! Я хочу научиться этому! — написала в ответ предпринимательница.

Рэнди Цукерберг также поделилась, что кириллица напоминает ей тайные коды, которые дети используют в школах для написания тайных записок.

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