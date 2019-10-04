https://static.news.ru/photo/dd897428-e819-11e9-ac16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналисты из Турции составили рейтинг русских слов, наиболее трудных для произношения иностранцем. Каждое из них вмещает в себя от 19 до 32 букв.

В рейтинг вошли следующие слова: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

Авторы статьи подчёркивают, что эти «конструкции» можно попробовать произнести тем, кто считает, что «освоил русский язык».

Тот, кто полагает, что «освоил» этот язык, который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией, может попробовать себя в произнесении длинных слов, — говорится в материале на сайте издания Medya Gunlugu.

Чаще всего, как подсчитали турецкие журналисты, туристам в России из списка сложных слов приходится говорить слово «достопримечательность».

Ранее News.ru писал, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв считает мат бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который нужно использовать как «специю».