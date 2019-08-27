https://static.news.ru/photo/303a1b00-c8cb-11e9-989b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Основатель фестиваля Rap Koktebel, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв считает мат бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который нужно использовать как «специю».

Во время открытия фестиваля он также заявил, что ограничения Роскомнадзора «по запрету тех самых четырёх слов в печати» не действуют на мероприятии.

По мнению Киселёва, мат подходит лишь для особых случаев, и поэтому не стоит использовать его в речи постоянно, так как иначе он утратит свою силу.

Это моё персональное отношение. Здесь могут быть и другие взгляды на эту тему. Мы фактически её здесь не регулируем, по крайней мере, я считаю такую позицию честной... У нас здесь 18+, если есть дети, то они приходят с родителями под их ответственность, — отметил он.

Rap Koktebel является первым в Крыму фестивалем молодёжной рэп-культуры и музыки. Он был создан по инициативе Киселёва после того, как в прошлом году российское общество затеяло дискуссии о рэпе на фоне срывов концертов ряда исполнителей.

Ранее News.ru писал, что российский журналист Юрий Дудь опубликовал на своём YouTube-канале «вДудь» новое интервью с Дмитрием Киселёвым. Блогер поинтересовался у журналиста размером его пенсии, спросил, откуда у него квартира за 160 млн и скандальная вилла.