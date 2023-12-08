«Сделать жизнь невыносимой»: Полянский о действиях Израиля в секторе Газа Полянский: Израиль выдавливает палестинцев из сектора Газа

Фото: Global Look Press

В действиях Израиля в секторе Газа вырисовывается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, его слова приводит ТАСС. Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, он выразил мнение, что Тель-Авив поставил своей целью сделать жизнь в анклаве невыносимой.

Вкупе с постоянными неизбирательными бомбардировками и прицельными ударами по гражданским объектам, направленными на создание ужаса и паники среди мирного населения, вырисовывается системная стратегия по насильственному перемещению палестинцев. Ее людоедская логика проста — сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор — покинуть родные земли или быть убитыми, — сказал Полянский.

В ходе выступления он также заявил, что власти Израиля совершат военное преступление, если решатся затопить морской водой тоннели в секторе Газа. По его словам, израильская армия уже выстроила целую систему труб и насосов, которые нужны для закачивания воды. Кроме того, продолжил Полянский, Израиль обсуждает с США практические детали подобной операции.

Ранее Полянский указывал на то, что Запад упорно отказывается обращать внимание на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. По его словам, это выглядит цинично на фоне всячески продвигаемой повестки конфликта Киева и Москвы. Российский дипломат также отметил, что Израиль не дозрел до осознания необходимости найти долгосрочное мирное решение, чтобы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.