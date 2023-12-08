В СБ ООН озвучили, какое военное преступление Израиль готовит в Газе Полянский: Израиль совершит военное преступление, если затопит тоннели в Газе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Власти Израиля совершат военное преступление, если решатся затопить морской водой тоннели в секторе Газа, заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит ТАСС, сама по себе идея о затоплении шокирует.

В последние дни распространилась шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой <...> Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением, — отметил Полянский.

Он отметил, что, согласно общедоступной информации, израильская армия уже выстроила целую систему труб и насосов, которые нужны для закачивания воды. Кроме того, продолжил Полянский, Израиль обсуждает с США практические детали подобной операции.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа. Кроме того, израильская авиация разрушила жилые дома в городе Дейр-эль-Балах. Также военные ЦАХАЛ ударили по жилым кварталам города Хан-Юнис на юге анклава. Наряду с этим атакам подвергся и приграничный с Египтом город Рафах.