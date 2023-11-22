Полянский указал на незрелость Израиля из-за желания воевать Полянский: Израиль не осознает необходимости долгосрочного мирного решения

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Израиль не дозрел до осознания необходимости найти долгосрочное мирное решение, чтобы урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на заявление постпреда Израиля на заседании СБ ООН, что после гуманитарных пауз ЦАХАЛ продолжит военные действия.

До осознания необходимости искать долгосрочное, устойчивое и справедливое мирное решение нынешнего кризиса Израиль еще пока явно не дозрел, — написал он.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва приветствует договоренности Израиля и ХАМАС, к которым призывала с начала эскалации конфликта. Она также высоко оценила роль Катара, который принимал участие в заключении соглашения как посредник.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия и большинство стран мира положительно относятся к соглашению между Израилем и ХАМАС. По его словам, за последнее время это первые хорошие новости из сектора Газа.