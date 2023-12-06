Полянский в ООН раскритиковал Запад за безразличие к кризису в Газе Полянский: Запад поддерживает украинскую тему в ООН, но игнорирует кризис в Газе

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Запад упорно отказывается обращать внимание на гуманитарную катастрофу в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании всемирной организации, посвященном ситуации на Украине. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале ООН, это выглядит цинично на фоне всячески продвигаемой повестки конфликта Киева и Москвы.

[Западу] важно любыми уловками поддерживать украинскую тему в Совете Безопасности на плаву. А для этого надо время от времени собирать нас в этом зале. Даже если это выглядит цинично на фоне того, что эти самые страны в упор по-прежнему не видят разворачивающуюся настоящую гуманитарную катастрофу, вызванную действиями Израиля в секторе Газа, — заявил Полянский.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН по запросу России проведет заседание по поставкам вооружений Украине. Заседание намечено на 11 декабря. Полянский также напомнил, что 8 декабря Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по так называемой «формуле Аррии», где привлечет в качестве содокладчиков «непосредственных участников тех событий, во многом предопределивших незавидную судьбу Украины».